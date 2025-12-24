Luis Alberto sicuro: "La Lazio senza Sarri non va da nessuna parte"

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato del suo rapporto con Sarri e dell'importanza del tecnico nel club. Quando è andato via, lo spagnolo ha deciso di lasciare la Capitale. Di seguito le sue parole.

"Sarri è un maestro, devo ringraziarlo. Quando è andato via sapevo che la Lazio non sarebbe andata da nessuna parte. Il Qatar? Mi volevano già l’anno prima. Dopo quella stagione in cui arrivammo secondi parlai di quell’offerta, ma Sarri mi disse di no".

"Gli avevo detto che sarei rimasto lì per lui. Quando però è andato via, sapevo che non aveva più senso restare, dovevo cambiare. Dopo due o tre mesi in Qatar ho trovato tranquillità. È un’altra vita e siamo felici. Penso di aver fatto la scelta giusta".