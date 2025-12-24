Luis Alberto: "La situazione della Lazio? Non sono sorpreso..."
Tra i tanti temi toccati, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato della stagione attuale con Sarri in panchina. Di seguito le sue parole.
"La situazione della Lazio? Non sono sorpreso, sapevo che qualcosa poteva succedere. Cataldi lo sento spesso. Parlo molto con lui, con Patric, con Mario (Gila ndr), con Pedrito. Ho parlato anche con il Taty, però loro, come dico sempre, non possono fare nulla: la situazione è questa".
"Sono certo che anche quella di Milano potevano tranquillamente vincerla o pareggiarla, poteva succedere di tutto. Li ho visti anche in nove contro il Parma e sono sempre rimasti in partita e alla fine hanno vinto. In generale penso siano migliorati molto".