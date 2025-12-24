Calciomercato Lazio | Asse con Genoa e Inter: occhi anche su Carboni
RASSEGNA STAMPA - Arrivata l'ufficialità, ora al lavoro. La Lazio potrà operare liberamente sul mercato a gennaio: la notizia è arrivata dopo la valutazione della Commissione che ha dato il via libera alla società biancoceleste. A Formello adesso si guarda ai giovani, si punta al "futuro", come scritto nell'annuncio stesso del club.
L'ideale sarebbe puntare sui talenti italiani under 23, che non rientrano nel parametro dopo il cambio da parte della FIGC. Per questo la Lazio sta tenendo d'occhio, per esempio, Lorenzo Venturino del Genoa, classe 2006. Ma uno strappo alla regola si potrebbe fare per Valentin Carboni. È argentino, in prestito proprio ai rossoblù.
Nel prossimo mese dovrebbe tornare all'Inter, club che ne detiene il cartellino. Quest'anno ha giocato pochissimo, per un totale di 548 minuti in 15 presenze (un solo gol segnato). Per questo è destinato a tornare da Chivu per ripartire verso un'altra esperienza, probabilmente sempre a titolo temporaneo. La Lazio si è inserita e osserva interessata.