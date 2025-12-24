Lazio, Luis Alberto su Lotito: "Fortunatamente non è più il mio presidente"
Lunga intervista ai microfoni di Fanpage.it per l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto. Tra i tanti temi toccati, tornando sulla sua esperienza nella Capitale, lo spagnolo ha parlato anche del suo rapporto con il presidente Lotito.
Di seguito le sue parole.
"Lotito è stata lui la causa del tuo addio? Sì, è uno dei motivi. Ho litigato tante volte con lui. Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è. Fortunatamente non è più il mio presidente. Non c’è nessun rapporto d'amicizia e non ci sentiamo più".
