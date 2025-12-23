Lazio, incontro tra Fabiani e Riso a Formello: i nomi sul tavolo
RASSEGNA STAMPA - Se, come anticipato dal Messaggero, il via libera per il mercato dovesse essere confermato, la Lazio avrà il dovere di organizzare le prossime operazioni per accontentare Sarri. Come racconta il quotidiano, la scorsa settimana il ds Fabiani ha incontrato Beppe Riso a Formello. L’agente di Cataldi e Rovella è tornato al centro sportivo con diversi temi da affrontare: un punto sui giocatori della sua scuderia, alcune questioni personali e anche uno scambio di valutazioni su profili che potrebbero tornare utili a Sarri. Tra questi, in particolare, Brescianini.
L’ex Frosinone, fermo a soli 207 minuti stagionali e ormai fuori dai piani di Palladino, sta valutando nuove soluzioni per trovare continuità. Per caratteristiche non rappresenta la prima scelta dell’allenatore, rispetto ad altri nomi sul taccuino come Loftus-Cheek, Samardzic o Ilic (considerato più un regista), tuttavia Fabiani lo segue da tempo e non ha esitato a sondare il terreno con Riso. Quest'ultimo è anche l’agente di Daniel Maldini, altro profilo molto apprezzato dal ds e rimasto sotto osservazione sin dall’estate 2024.
Maldini, oggi più coinvolto da Palladino, resta un’opzione concreta: Fabiani, anche per una questione anagrafica, lo preferirebbe a Insigne, grande pallino di Sarri. Il classe ’91 attende soltanto il via libera per ritrovare il suo “Comandante”: l’intesa con Lotito è già stata raggiunta, ma per la fumata bianca servirà ancora tempo, visto che le priorità della Lazio restano i rinforzi a centrocampo e in difesa.