Natale senza sosta per la Lazio: il programma degli allenamenti
RASSEGNA STAMPA - Natale senza pause per la Lazio. La sfida di sabato contro l’Udinese impone di proseguire gli allenamenti anche durante le Feste. Ieri a Formello la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio, senza defezioni inattese.
Restano indisponibili i soliti lungodegenti, Rovella e Gigot, mentre Isaksen punta a rientrare in gruppo nei prossimi giorni dopo il problema agli adduttori. Zaccagni, invece, ha già scontato la squalifica.
Come riporta il Corriere dello Sport, per oggi Sarri ha programmato una doppia seduta: al mattino, alle 10.30, spazio soprattutto al lavoro difensivo, mentre nel pomeriggio allenamento con il gruppo al completo. Domani è previsto un solo allenamento alle 15, mentre sia a Natale che a Santo Stefano la squadra scenderà in campo alle 10.30. Venerdì, dopo la rifinitura, è fissata la partenza per Udine.