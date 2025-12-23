Ibrahimovic: "Lazio? Niente più prestiti, non mi sentivo a mio agio..."
23.12.2025 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni del quotidiano tedesco Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic è tornato a parlare delle sue passate esperienze vissute in prestito, l'ultima alla Lazio con Baroni in panchina. Il classe 2005 ora gioca all'Heidenheim, in Germania, dove si è trasferito in estate dal Bayern Monaco a titolo temporaneo.
Di seguito le sue parole: "Mi ci sono abituato, non voglio essere ceduto di nuovo in prestito. Mi piacerebbe davvero rimanere in un club a titolo definitivo. Mi sento estremamente a mio agio ora all'Heidenheim".
"Non era stato così nelle mie esperienze precedenti (Frosinone e Lazio, ndr.). L'Heidenheim è come una famiglia, qui ci sono persone fantastiche".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.