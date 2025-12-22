Lazio, Isaksen svela: "Sogno il Liverpool. In squadra ci aiutiamo tanto e..."

Gustav Isaksen è stato protagonista dell'ultimo video su YouTube del canale danese 'Jon og Drøger', che ha seguito l'attaccante della Lazio nella gara contro il Bologna. All'interno di '24 ore con Gustav Isaksen', pubblicato lo scorso 17 dicembre, l'esterno ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla sua avventura nella Capitale e sul suo futuro.

Di seguito le sue parole: "In squadra ho tanti buoni amici, per me è fantastico. Poi c'è anche un altro danese (Provstgaard, ndr.), ci aiutiamo molto. La famiglia e gli amici? Non è lo stesso vederli una volta al mese, quando abitavo ad Aarhus era diverso. Di questo sono un po' triste, ma è il calcio è il mio sogno e la mia famiglia può fare tante belle esperienze e venirmi a vedere in campo".

"Il mio sogno come squadra in Europa? La mia famiglia è da sempre del Liverpool... Ma non mio fratello, lui è dell'Arsenal (ride, ndr.)".