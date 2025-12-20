Lazio, Sarri contro la società: "Arbitri? Mi hanno fatto un comunicato..."
20.12.2025 20:56
Dopo il fischio finale di Lazio - Cremonese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa.
Tra i tanti temi toccati ha parlato anche degli episodi arbitrali dubbi della gara e della gestione di Pairetto, tornando anche sul comunicato pubblicato dalla società dopo Inter - Lazio.
Di seguito le sue dichiarazioni: "Arbitri? Ti prego di parlare con la società, perché io ho parlato solamente una volta e loro hanno fatto un comunicato dicendo la cosa contraria, quindi non dico nulla".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.