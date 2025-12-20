Lazio, Provedel a Dazn: "Non ci sono alibi. Potevamo fare di più"
20.12.2025
Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Cremonese. Queste le sue parole:
"Non ci sono alibi, Guendouzi ha ragione. Loro sono venuti qua e si sono difesi molto bene, noi potevamo fare molto di più. Clean sheet? A livello difensivo non abbiano concesso niente, non ho fatto una parata. Ci resta l’amaro in bocca per il risultato, ma guardiamo il lato positivo.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.