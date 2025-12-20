FORMELLO - Lazio, l'emergenza continua: torna Zac, ma è out Guendo

FORMELLO - L'emergenza continua. Il pareggio a reti bianche contro la Cremonese non aiuta Sarri e la Lazio. Per un giocatore che rientra, ce n'è un altro che resta fuori: contro l'Udinese, infatti, tornerà a disposizione Zaccagni, che ha scontato la squalifica rimediata a Parma, ma non ci sarà Guendouzi, che era diffidato ed è stato ammonito da Pairetto.

Il francese quindi ha chiuso il suo 2025. Vale lo stesso per Basic, che ha preso due giornate per il rosso del Tardini e tornerà solo contro il Napoli a gennaio, salvo clamorose sorprese dal ricorso fatto dalla società. Sabato prossimo mancheranno anche Rovella, in fase di recupero dall'operazione per la pubalgia, Isaksen, ancora infortunato, Dia e Dele-Bashiru, entrambi partiti per la Coppa d'Africa.

Durante la settimana di Natale, quindi, Sarri dovrà di nuovo fare i conti con tantissime assenze, soprattutto a centrocampo. Pienamente recuperati Romagnoli e Noslin, non erano al meglio causa febbre. La preparazione alla gara si concluderà venerdì mattina con le ultime prove tattiche e le scelte finali del tecnico biancoceleste.