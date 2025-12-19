Calciomercato Lazio | Milinkovic vuole tornare? Le parole sul futuro - VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic torna alla Lazio? Prima della partita tra Napoli e Milan di Supercoppa Italia il centrocampista ha parlato del suo futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic a Roma ci è tornato, ma vestendo panni ben diversi da quelli del calciatore. Il centrocampista serbo, in occasione della partita tra Lazio e Milan di Coppa Italia, si è riunito con i propri tifosi nel verso senso della parola. Sugli spalti della Tribuna Tevere ha tifato come fosse uno del popolo e non quella star che fino a qualche anno fa faceva esplodere lo Stadio Olimpico di Roma tra gol e giocate.

Il numero 21 della Lazio di Pioli, di Inzaghi e di Sarri, il 'Sergente' o 'Sergio', come lo chiamato tutti dalle parti della Capitale, è il sogno proibito di tutti i tifosi che, ignorando aspetti fisici e tattici, sognano un giorno di rivederlo con la maglia biancoceleste indosso.

LE PAROLE DI MILINKOVIC SUL FUTURO - Sogno che, stando a quanto emerge dalle sue parole ai microfoni di Sportitalia, prima della partita tra Napoli e Milan di Supercoppa Italiana, è destinato a restare tale a lungo. Milinkovic, infatti, ha dichiarato di star bene nell'Al Hilal di Simone Inzaghi e di esser destinato a restare lì. Di seguito le sue parole. "Rivedermi in Italia in futuro? Per adesso sto bene qua e sto molto bene".