'Lazio Cave' in festa: è il club biancoceleste più antico

Intitolato a Alberto Dottori il Club Lazio Cave è il piano antico della provincia di Roma

Il Club Lazio Cave si è ritrovato oggi per celebrare molto più di una semplice fine d’anno. È stata una festa nel segno dei colori biancocelesti, del Natale che si avvicina e soprattutto di una passione che da oltre quarant’anni fa battere il cuore a Cave, in città e in tutta la provincia.

Il Club Lazio Cave è infatti il più antico della provincia di Roma, una storia che affonda le radici alla fine degli anni ’40, quando Alberto Dottori – amico fraterno di Tonino Di Vizio, storico presidente AILC – decise di dare forma a un sentimento che andava oltre il calcio. Proprio a lui il club è stato intitolato, a testimonianza di un legame umano e laziale che il tempo non ha mai scalfito.

Oggi, tra sorrisi, ricordi e bandiere, Cave ha rinnovato un giuramento semplice e potente: esserci sempre, perché la Lazio non è solo una squadra, ma una famiglia che attraversa generazioni.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.