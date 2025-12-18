Serie A, Milan - Como si gioca a Perth! Ecco l'annuncio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Sport Mediaset appena prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan: "Siamo veramente molto soddisfatti del successo di pubblico che sta avendo questa manifestazione, avere il tutto esaurito è la testimonianza che l'operazione di internazionalizzazione che Lega Serie A porta avanti da anni sta dando risultati. Siamo stati fermati da gente del posto con kit del Napoli o del Milan, si stanno appassionando: sono i frutti dei risultati".

Che destino attende la partita Milan-Como di Serie A?

"Si giocherà a Perth l'8 febbraio come da programmi. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".

Superate dunque le ultime resistenze, a sentire le parole del numero uno di Lega Serie A non ci sono più dubbi: lo scenario per Milan-Como sarà Perth, in Australia, con arbitri che saranno forniti dall'AFC, la confederazione calcistica dei paesi asiatici (alla quale appartiene anche l'Australia).