Lazio, Di Canio ricorda Ruggiero dopo la scomparsa: le sue parole
18.12.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca
Nell'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio ha ricordato Doriano Ruggiero, storico fisioterapista della Lazio scomparso pochi giorni fa.
Di seguito le sue parole.
"Un uomo meraviglioso oltre che un professionista esem-plare, non aveva bisogno di un esame clinico per stabilire se il malanno muscolare era di primo o di secondo grado: gli bastavano le mani".
