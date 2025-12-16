Lotito: "La Lazio non sta fallendo. Stadio? Gualtieri ha detto che..."

Ai microfoni del Messaggero, il presidente della Lazio ha rivelato le cifre che girano intorno alla società

RASSEGNA STAMPA - Intercettato dal Messaggero al Senato, Lotito ha voluto precisare la solidità del club, snocciolando i numeri. "C’è un patrimonio immobiliare da 300 milioni, quello legato ai giocatori che vale circa 350 milioni", spiega, a cui si aggiungono "i 15 milioni di utili della società di marketing" e "altri 30 milioni di liquidità che si libereranno dal prossimo anno, perché sto pagando i debiti lasciati da chi c’era prima". Il concetto, tradotto con il suo stile, è chiaro: "La Lazio non sta a fallì, ma quando mai".

Lotito si dice fiducioso anche sul fronte stadio. "Gualtieri ha spiegato chiaramente che l’obiettivo è realizzare due impianti: uno per la Roma e uno per la Lazio", afferma. Nessuna preoccupazione nemmeno per il decreto interministeriale che dovrà fissare le norme tecniche di sicurezza per gli stadi degli Europei 2032: "Il nostro progetto non è finanziato dallo Stato e ci atterremo agli standard Uefa, con una capienza prevista di 50mila spettatori".