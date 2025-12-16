Lazio, Basic rischia più giornate: le mosse di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Bicchieri e cibo al loro posto, oggi pomeriggio la Lazio riparte con uno sguardo alla Cremonese e l'altro a ciò che verrà. C'è attesa per le decisioni del giudice sportivo. Le espulsioni di Basic e Zaccagni rimediate al Tardini contro il Parma pesano, oggi arriverà il verdetto con la speranza che si possa trattare solo di una giornata di stop.

Come riporta il Corriere dello Sport, il rischio è che Basic prenda due turni. In questo modo, l'assenza del croato fa sì che in mezzo al campo non si abbia altra scelta. Dele-Bashiru è partito per la Coppa d'Africa insieme a Dia, per rispondere alla chiamata rispettivamente di Nigeria e Senegal, restano quindi Cataldi e Guendouzi.

Per il terzo uomo in pole c’è Vecino, seguito da Belahyane: l’unica vera alternativa a disposizione in panchina. Sarri riflette e valuta l'impiego del 4-2-3-1, dato che anche davanti le alternative sono contate (oltre a Dia e Zaccagni c'è fuori Isaksen per la lesione di basso grado all’adduttore sinistro). Restano Castellanos, Cancellieri, Pedro e Noslin, che, dopo il gran gol con il Parma ora scalpita per una maglia da titolare.