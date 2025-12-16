Coppa d'Africa, non solo Dia e Dele: la Serie A si svuota!
Tra pochi giorni avrà inizio la Coppa d'Africa, una competizione che vedrà come protagonisti molti calciatori della Serie A.
16.12.2025 12:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Tutto pronto per l'inizio della Coppa d'Africa. La competizione, che si svolgerà in Marocco, avrà inizio domenica 21 dicembre e si concluderà il 18 gennaio.
Sono 24 le partecipanti e molte selezioni hanno attinto dal campionato italiano per affrontare al meglio la competizione. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 21 i calciatori della Serie A convocati dalle rispettive nazionali. Ecco di seguito la lista completa per ogni club:
ATALANTA: Kossonou e Lookman
CAGLIARI: Liteta e Luvumbo
COMO: Diao
GENOA: Onana
LAZIO: Dia e Dele-Bashiru
LECCE: Banda, Gaspar e Coulibaly
PISA: Akinsanmiro e Nzola
ROMA: El Aynaoui e Ndicka
SASSUOLO: Coulibaly
TORINO: Coco e Masina
UDINESE: Bayo e Rui Modesto
VERONA: Belghali
