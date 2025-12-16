Roma, Gasperini come Capello: il paragone di Cannavaro

Fabio Cannavaro ha parlato della Roma di Gasperini, paragonando il tecnico giallorosso con Fabio Capello.

RASSEGNA STAMPA - L'ex difensore e capitano della Nazionale Italiana Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Messaggero, durante la quale ha parlato di Inter, Juventus, e della mancata chiamata dell'Italia per il ruolo di C.T.

Tra i vari argomenti toccati, Cannavaro si è anche soffermato sul mancato approdo alla Roma, un'esperienza che avrebbe vissuto con piacere, ma il presidente di allora, Franco Sensi, non poteva permetterselo.

Poi ha anche parlato della Roma attuale, tessendo le lodi di Gian Piero Gasperini e paragonandolo a un colosso della storia giallorossa come Fabio Capello. Ecco di seguito le sue parole:

"Squadra forte, ha buoni giocatori con un allenatore bravo che conosce il campionato. Non ha l'attaccante vero e comunque è lì e lotta. Gasperini è un allenatore esigente con i calciatori. In una piazza come Roma, l'ultimo esigente è stato Capello".