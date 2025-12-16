Lazio, il paradosso delle troppe espulsioni. Eppure i dati dicono altro
RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince a Parma compiendo una vera e propria impresa. Il gol di Noslin getta i drammi arbitrali sotto la sabbia, scongiurando quello che sarebbe stato l'ennesimo danno a sfavore della Lazio in questa stagione.
I biancocelesti hanno concluso la gara in nove contro undici. Doppia inferiorità numerica, la settimana prima contro il Bologna la Lazio aveva resistito in dieci contro undici portando a casa un pareggio. La Lazio è solida e si esalta nelle difficoltà, come dimostrato dal dato che vi avevamo raccontato: la Lazio, nonostante l'inferiorità numerica, non prende gol.
C'è però un paradosso che fa sorgere più di qualche perplessità. Come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, la Lazio è la prima squadra del campionato per espulsioni ricevute (5), e nei top 5 campionati europei solo l'Oviedo ne ha subite di più (7).
Tutto questo nonostante la Lazio sia una delle squadre più corrette del campionato: infatti si trova al diciottesimo posto per numero di falli commessi (162). Più corrette di lei solo Atalanta e Milan.