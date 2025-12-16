Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek e Raspadori fuori portata: ecco perché

I due calciatori, ben visti da Sarri, non potrebbero arrivare nemmeno in prestito con il mercato a saldo zero

RASSEGNA STAMPA - Il nodo del prossimo mercato della Lazio è la distanza tra Sarri e Lotito-Fabiani. L’allenatore chiede giocatori di qualità, già pronti per la Serie A e in grado di fare la differenza, mentre il club resta vincolato dai limiti economici. In attesa del verdetto della Commissione sui conti, la Lazio potrà muoversi solo a saldo zero, senza aumentare spese e ingaggi per evitare nuovi blocchi futuri.

Sarri ha accettato la situazione fino a giugno, ma metterà la società alla prova. In passato, dopo la Champions 2022, si aspettava rinforzi come Berardi e Zielinski senza ottenerli ed è lì che è nata la prima frattura. Oggi guarda a profili come Loftus-Cheek e Raspadori, ma, spiega il Corriere dello Sport, sono operazioni fuori portata per costi e stipendi. Anche eventuali prestiti non sarebbero sostenibili: i due guadagnano circa 3,8 milioni di euro e con il mercato a saldo zero l'operazione di uscita-entrata deve essere chiusa alle stesse cifre, stipendio compreso.

Il rischio è lo scontro: Sarri è stato netto, meglio nessun acquisto che giocatori inferiori a quelli già in rosa. Lotito gli ha dato l’ultima parola sul mercato, una scelta che può diventare un’arma a doppio taglio.