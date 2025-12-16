Lazio, occhi sul giovane Massolin? Il club smentisce

Nelle scorse ore il centrocampista del Modena era stato associato alla Lazio, ma il club non ha confermato l'interesse
16.12.2025
RASSEGNA STAMPA - Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 del Modena, nelle scorse ore è stato accostato alla Lazio, ma - scrive il Corriere dello Sport - dal club non sono arrivate conferme ufficiali.

Cresciuto tra settori giovanili francesi e svizzeri, nel giugno 2022 ha compiuto il salto dalla quarta divisione al Clermont Foot. L’anno successivo ha debuttato in Ligue 1 contro il Brest. Lo scorso 2 luglio il trasferimento al Modena, dove l’8 novembre ha trovato il primo gol in Serie B.

La Lazio continua a monitorare profili giovani, ma Sarri ha bisogno di giocatori di livello più immediato. Dal 2026 gli under 23 italiani non incideranno sul costo del lavoro allargato, ma il problema resta il loro valore di mercato, in costante crescita, ammesso che i club decidano di cederli.

Chiara Scatena
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.