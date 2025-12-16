Calciomercato Lazio | C'è una richiesta per Mandas: i dettagli

Christos Mandas è pronto a salutare la Lazio, ma potrebbe rimanere in Italia...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Inizia a muoversi qualcosa in vista del mercato di gennaio. Le squadre iniziano a fare sondaggi più approfonditi, sono poche le trattative che già possono considerarsi a buon punto.

La Lazio dovrà sfoltire la rosa, molti giocatori non trovano spazio nelle gerarchie di Sarri e la società ha bisogno di incassare e fare plusvalenze per poter fare il mercato in entrata che non gli è stato concesso di fare in estate.

Un giocatore che non sta trovando spazio nella Lazio è Christos Mandas, fino ad oggi una sola presenza per lui (in Coppa Italia contro il Milan). Il greco è un giocatore dal talento indiscusso, ma è difficile trovare spazio con questo Provedel che ha ritrovato la forma migliore.

Proprio per questo, la Lazio e il calciatore stesso starebbero cercando una soluzione in vista di gennaio. Va capito se in prestito o a titolo definitivo, anche perché le pretendenti non mancano. Come riporta La Repubblica, il Genoa di De Rossi avrebbe chiesto Mandas alla Lazio per rinforzarsi tra i pali. Nulla di più al momento, ma è una pista che va monitorata.