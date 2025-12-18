Lazio, Abbate: "Scambio Mandas-Leali? Vi spiego la situazione"
Alberto Abbate ha parlato, ai microfoni di Radio Laziale, del possibile scambio di prestiti con il Genoa tra Mandas e Leali
La Lazio potrebbe portare a termine uno scambio di prestiti con il Genoa tra Christos Mandas, portiere da valorizzare, e Nicola Leali del Genoa. Una possibilità sulla quale si è espresso, ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate.
Il giornalista del Messaggero ha spiegato la situazione intorno al portiere greco e al futuro che, con ogni probabilità, sarà delineato durante il mercato di gennaio.
MANDAS - "Ci si sta muovendo sul fronte Mandas, anche se tutte le squadre lo vogliono in prestito. Per ora in vantaggio c'è il Genoa, con cui si farebbe uno scambio per sei mesi con Leali, mentre se vuoi venderlo si è presentato il Panathinaikos che è l'unica che ti offrirebbe una cifra intorno ai 10 milioni".
