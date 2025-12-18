Lazio - Cremonese, crescono i tagliandi venduti: il dato aggiornato
18.12.2025 09:45 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Il weekend di Serie A si avvicina e la Lazio si prepara a ospitare la Cremonese all'Olimpico. Sarri vuole i tre punti per fare un regalo di Natale anticipato a tutti i tifosi biancocelesti, ma anche per dare continuità alla vittoria di sacrificio strappata al Tardini contro il Parma in nove uomini.
La vendita dei biglietti della sfida procede a gonfie vele e, come riportato dal Corriere dello Sport, a oggi sono oltre 5.000 i tagliandi venduti che, sommati ai 29.918 abbonati, portano il totale degli spettatori previsti a crica 35.000.
Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le 18:00 di sabato 20 dicembre e la speranza è quella di riuscire a superare le 40.000 presenze allo stadio.
