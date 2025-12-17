Milan, vicino l'arrivo di un ex obiettivo della Lazio: i dettagli
Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo centravanti. Alla luce dell'infortunio alla caviglia occorso a Santiago Gimenez, costretto a operarsi e a restare iai box per almeno sei settimane, i rossoneri sono stati costretti a fiondarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto.
Da ormai diversi giorni, il diretto sportivo Igli Tare è al lavoro per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe a Milano Niklas Fullkrug, attaccante 32enne del West Ham, finito anche nel mirino della Lazio nelle settimane passate.
Secondo La Gazzetta dello Sport, gli Hammers sarebbero pronti ad accettare il prestito proposto dal Milan, a patto che nell'operazione venga inserito un diritto di riscatto a una cifra prefissata. La trattativa tra i due club è ormai ai dettagli e sembra che sia solo questione di tempo prima che il tedesco possa sbarcare in rossonero.