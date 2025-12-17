Udinese - Lazio, al via la vendita dei tagliandi: info e dettagli
Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note le informazioni riguardanti la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida di campionato contro l'Udinese, in programma alle 18:00 di sabato 27 dicembre. Questa la nota:
"L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di oggi mercoledi 17 dicembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio di sabato 27 dicembre delle ore 18:00, presso il Bluenergy Stadium di Udine.
Modalità e informazioni per vendita:
Capienza del Settore Ospiti 1.330 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile comprare i biglietti della Curva Sud P1 e P2.
Prezzo del biglietto:
Intero 35 € più prevendita.
Canale di vendita:
Online e presso le agenzie Ticketone;
Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di venerdi 26 dicembre.
Ulteriori informazioni:
Per richiedere l’introduzione di striscioni o altro materiale o richiedere un accredito per disabili, clicca qui".