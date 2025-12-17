Lazio al Nasdaq, l'accoglienza di Jordan Saxe - VIDEO

17.12.2025 17:30 di  Christian Gugliotta
Nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, una delegazione della Lazio con a capo Enrico Lotito, figlio del patron biancoceleste, ha preso parte alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq a New York. 

Ad accogliere la Lazio nella sede della borsa a Wall Street  è stato Jordan Saxe, Senior Senior Managing Director del Nasdaq. Di seguito il video del suo discorso.

