Lazio al Nasdaq, l'accoglienza di Jordan Saxe - VIDEO
17.12.2025 17:30 di Christian Gugliotta
Nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, una delegazione della Lazio con a capo Enrico Lotito, figlio del patron biancoceleste, ha preso parte alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq a New York.
Ad accogliere la Lazio nella sede della borsa a Wall Street è stato Jordan Saxe, Senior Senior Managing Director del Nasdaq. Di seguito il video del suo discorso.
Official welcome from Nasdaq, delivered by Jordan Saxe, Senior Managing Director@Nasdaq @NasdaqExchange #AvantiLazio pic.twitter.com/237JwGwPf4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 17, 2025
