Lazio, gli Expected Goals dopo 15 giornate: Noslin si salva, mentre Dia...

Il punto sugli Expected Goals della Lazio di Maurizio Sarri dopo le prime quindici giornate di Serie A: deludono due attaccanti su tre
17.12.2025 19:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, gli Expected Goals dopo 15 giornate: Noslin si salva, mentre Dia...

Se c'erano della aspettative sulla Lazio, queste sono state totalmente disintegrate dal lavoro di Maurizio Sarri e dalla dedizione della sua squadra. L'allenatore toscano ha saputo ridimensionarsi da un punto di vista tattico, lavorano in primo piano su un aspetto per il quale raramente è stato osannato in passato: quello psicologico. Il Comandante ha saputo usare le parole giuste, spronare i suoi calciatori nel modo migliore possibile per ottenere le risposte che cercava. La parola alibi negli spogliatoi di Formello è vietata, il focus è solo ed esclusivamente sul campo e dalla sconfitta nel derby in poi i risultati sono migliorati. 

La Lazio non subisce gol perché Sarri ha ritrovato nella Capitale quei stessi difensori  - eccezion fatta per Tavares - con i quali aveva costruito una difesa solida nel corso della sua prima esperienza romana. Pellegrini è quello che più di tutti ha fatto uno step in positivo, rivelandosi un giocatore affidabile più in fase difensiva che offensiva. Il rendimento della linea difensiva è l'arma tattica che ha permesso alla Lazio di bypassare gli spesso citati limiti offensivi. A fronte di un grande lavoro arretrato, infatti, i biancocelesti faticano in fase di creazione e di finalizzazione

IL DATO SUGLI xG - La conferma arriva anche sul dato degli Expected Goals. Il migliore tra Castellanos, Dia e Noslin - i tre attaccanti della rosa - è l'olandese, che con un 1.30 di xG ha trovato la via del gol 2 volte, contro Lecce e Parma. Segue il Taty che, invece, migliora il dato di xG 2.01, segnando lo stesso numero di gol del compagno. Il peggiore, in questa classifica, è il senegalese. L'ex Salernitana conta 1.90 di Expected Goals di media, ma ha realizzato solo 1 rete contro l'Helals Verona nell'ultima giornata. 

A spiccare in casa Lazio sono gli esterni. In primis Mattia Zaccagni che ha realizzato 3 gol, con un xG di 2.36, a seguire, invece, c'è Matteo Cancellieri a 2.18 e con 3 reti messe a segno. Nel complesso, invece, la Lazio vanta degli Expected Goals di 16.70, in linea con il 17 gol della squadra di Sarri in queste prime 15 partite. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.