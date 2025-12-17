Caos in Spagna, maxi rissa e 57 ultras arrestati prima di Granada-Cadice

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Polizia spagnola, secondo quanto riferito dai media iberici, ha arrestato 57 ultras appartenenti ai gruppi radicali di Cadice, Granada, Malaga, Burgos e Cartagena per una rissa di massa avvenuta prima della partita Granada-Cadice, disputata lo scorso 25 ottobre e valida per la Segunda Division. L'indagine è ancora aperta e non si escludono nuovi arresti.

Secondo gli inquirenti, prima dell'incontro giocato allo stadio Nuevo Los Cármenes di Granada, gli ultras della "Curva Sur" (tifoseria organizzata della formazione di casa), appoggiati da tifosi radicali del "Frente Bokerón" (Malaga), attendevano l'arrivo della tifoseria avversaria in un bar situato nei pressi dello stadio. Quando le "Brigadas Amarillas", gruppo radicale del Cadice, sono arrivate in zona, è scoppiata una rissa di massa durante la quale sono state utilizzate bottiglie, oggetti contundenti e persino arredi urbani, costringendo la Polizia Nazionale a intervenire. Le forze dell'ordine hanno sequestrato un tirapugni, diversi bastoni, un doppio anello, un coltello, tubi in PVC e un "Big Craze Balle", un artificio pirotecnico.