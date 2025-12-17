Lazio, Dalla Palma: "NASDAQ? Non vi illudete! E sullo sponsor..."

Alberto Dalla Palma ha detto la sua su quanto avvenuto nella serata di martedì al NASDAQ dove la Lazio ha 'suonato la campanella' di fine contrattazioni

La Lazio ha suonato la campanella di fine contrattazioni al NASDAQ nella serata di martedì. Un evento che ha aperto il dibattito in casa biancoceleste, soprattutto sulla sua utilità. A tal proposito si è espresso Alberto Dalla Palma, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

"Al NASDAQ è successo qualcosa di inutile che non dà prospettive. Non vorrei che qualcuno si possa illudere che la Lazio si possa quotare in borsa a New York, perché l'unico modo è appoggiarsi ad un'altra società. Per fare una cosa simile puoi avere due qualità: o paghi per suonare la campanella, oppure tramite agganci. Vedremo i prossimi bilanci, di questo sono molto curioso".

"Alla Lazio servirebbe sbloccare il mercato, fare qualcosa che le consenta di competere per traguardi che i tifosi meritano, servirebbe lo sponsor, servirebbe continuare l'iter del Flaminio, non suonare la campanella al NASDAQ, perché non avrà sviluppi di alcun tipo".

SPONSOR - "Fino al 2000 c'era la coda per mettere lo sponsor sulla nostra maglia. In 21 anni abbiamo avuto pochissimi introiti con le sponsorizzazioni. Quando guardo partite sulle altre maglie vedo scritte ovunque. Com'è possibile che la Lazio non abbia appeal? Per me è inspiegabile".