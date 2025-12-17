Cremonese, Nicola punta la Lazio: il report dell'allenamento
La squadra allenata da Nicola si è ritrovata presso il centro sportivo Arvedi per preparare la sfida contro la Lazio di Sarri
17.12.2025 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tre giorni alla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese in programma sabato 20 dicembre alle 18.00. In vista della sfida la squadra guidata da Nicola si è ritrovata nella giornata odierna presso il centro sportivo Giovanni Arvedi.
Come riportato dalla società sul suo sito ufficiale l'allenamento si è aperto con la consueta attivazione fisica per poi proseguire con il lavoro sul possesso palla e una partitella finale.
La Cremonese tornerà ad allenarsi giovedì 18 dicembre alle 10.30.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide