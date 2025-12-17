Lazio, Lotito può sbloccare il mercato: tutto dipende dalla Commissione
RASSEGNA STAMPA - Pochi giorni e il futuro della Lazio sarà più chiaro. Entro sabato 20 dicembre, infatti, ci sarà l'ultima riunione prima della decisione della Commissione di controllo.
Oltre a stabilire se il mercato sarà a saldo zero o meno, la Commissione certificherà anche la somma da immettere per rientrare eventualmente nella soglia dell'80% del costo del lavoro allargato (con le uscite di Tchaouna e Casale il club era circa all'81%).
Come riporta Il Messaggero, potrebbe anche bastare poco per sbloccare il mercato: se ad esempio bastassero 3,5 - 4 milioni di euro, il patron biancoceleste potrebbe versarli per sbloccarlo totalmente.
Sarebbe fondamentale anche per risolvere il rebus rinnovi, al momento possibili solo senza un aumento. Le plusvalenze potrebbero comunque essere necessarie in vista della trimestrale di marzo, quando la soglia dell'indicatore scenderà al 70% e gli under 23 italiani saranno esclusi dal calcolo.