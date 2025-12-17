Lazio, dal Nasdaq al nodo mercato: si attende il verdetto dell'Authority

RASSEGNA STAMPA - La presenza a Wall Street per la cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq è stato un momento storico per la Lazio, che va inquadrato in un tentativo più ampio del club di acquisire maggiore visibilità a livello internazionale e di aprirsi a nuovi orizzonti. L'ingresso nel mercato statunitense, tuttavia, resta ancora lontano, vista la necessità della società di far crescere i ricavi e di trovare uno sponsor.

Dopo un'estate condizionata dal blocco del mercato, la Lazio ha bisogno di far quadrare il rapporto tra il costo del lavoro e i ricavi, per evitare nuove sanzioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club ha l'obbligo di restare nel limite dello 0,8, sul quale la Commissione Atelli si pronuncerà nei prossimi giorni.

Alla cena di Natale Lotito si è detto tranquillo e la sensazione è che la Lazio sia molto vicina alla soglia richiesta per agire liberamente sul mercato, con un minimo intervento finanziario che potrebbe scongiurare ogni rischio. Lo sbarco a New York è un grande traguardo per il club, ma il verdetto dell'Authority sul mercato resta il vero snodo nel futuro immediato.