Lazio, Dia è fiducioso: "Tornerò a fare gol. Voglio vincere..."

RASSEGNA STAMPA - Dia ha lasciato, temporaneamente, la Lazio per tornare in Senegal dove con la selezione affronterà la Coppa d’Africa. L’attaccante, si legge sul Corriere dello Sport, ha parlato direttamente dal ritiro: “Un attaccante vuole sempre segnare, io purtroppo non ci sono riuscito…”. Non è preoccupato per questa situazione, è consapevole dei propri mezzi e del periodo difficile vissuto nella Capitale. Nonostante questo, è riuscito a convincere il ct Thiaw che lo ha convocato per il torneo: “È stato un inizio di stagione altalenante. Ogni attaccante ha vissuto un periodo del genere durante la propria carriera o in una stagione. Da parte mia non c'è alcun tipo di preoccupazione”.

Il Senegal è tra le nazioni favorite per alzare al cielo il trofeo, la squadra lo sa e per questo Dia ha ammesso: “Non ci nascondiamo, vogliamo la Coppa, siamo tra le nazionali favorite. Servirà la giusta mentalità. Sono felice di essere qui per la seconda volta”. L’esordio sarà martedì 23 dicembre. Tornerà a Formello nel 2026, a gennaio, lo stesso farà Dele-Bashiru che partecipa alla competizione con la Nigeria.

