Lazio | L'esperto esalta Provedel: "Vi spiego la difficoltà della sua parata"

“La parata di Parma di Provedel su Estevez è stata difficilissima", inizia così l'intervento di Riccardo Caprai, di Goalkeepermania Official, ai microfoni di Radiosei. L'esperto, riferendosi alla partita del Tardini, ha proseguito: "È stato un tiro su una palla con poca visibilità, parte forte ed è stato deviato. Ha fatto un grande passo-spinta con la mano di richiamo. Grande intervento, si tratta di un tiro che sfiorava i 100km/h, con la palla che arriva in porta in 27 centesimi. Coefficiente di difficoltà altissimo, in una fase della gara decisiva che scoraggia ancor di più gli avversari. Poi serve anche forza per la deviazione. Sono numeri e dati che rendono più l’idea":

"Credo che ormai si possa dire che meriti anche il ritorno in nazionale. Tolti Donnarumma e Vicario, non ne vedo altri migliori di lui ora. Lui è un portiere completo. E’ tornato dinamico e coraggioso. E’ uno dei top sui gol evitabili. È bravo nella comprensione del gioco, copre bene lo spazio, va in presa alta. Non ha lacune evidenti da migliorare. ora sta anche molto bene fisicamente. Questo è dovuto anche al lavoro del preparatore atletico della Lazio”.