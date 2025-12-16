Zauri positivo: "Futuro? Ecco dove può arrivare la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it per parlare del campionato e, in particolare, della Lazio. L’ex capitano biancoceleste è sceso nel dettaglio, esprimendo il suo parere in merito all’andamento e alle ambizioni stagionali della squadra di Sarri. Ecco le sue parole:



Come stai vedendo la Lazio di Sarri? L’inizio difficile sta lasciando spazio a qualche certezza in più: é una squadra da Europa o ormai è troppo tardi?

“Vedo la Lazio proiettata verso l'alto. La squalifica di Basic e Zaccagni peserà per le prossime gare, così come magari la Coppa d'Africa potrà dare fastidio alla Lazio. Si spera che il calciomercato possa dare una mano a Sarri, che comunque, per me, sta facendo cose molto buone. Dal mio punto di vista la Lazio è pronta a inserirsi tra le prime sette, non appena qualcuno calerà”.