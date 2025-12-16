Lazio, Gragicevic (ag): "Basic un esempio per il calcio croato!"

L'agente e noto intermediario di mercato Leo Dragicevic ha celebrato le prestazioni di Basic, citandolo come esempio per il calcio croato in Italia

Toma Basic preso come esempio per lo sviluppo del calcio croato. Qualche mese fa sarebbe stato impensabile, oggi però il numero 26 della Lazio è una delle migliori sorprese della rosa biancoceleste, nonché uno dei giocatori migliori del campionato di Serie A per rendimento. A citarlo, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è stato l'agente e noto intermediario di mercato Leo Dragicevic.

BASIC - "L'Italia come paese di riferimento per i calciatori croati? Assolutamente sì, l'esempio migliore sono i tanti giocatori esplosi negli ultimi anni... perché il talento, il temperamento e la grinta, la voglia di vincere che hanno i croati, raramente ce l'ha nessuno. Brozovic lo ha dimostrato per molti anni, così come Mandzukic, Perisic, Modric. Ora l'esempio migliore è Toma Basic della Lazio. È scomparso per un anno, Sarri gli ha dato una possibilità e lui ha risposto nel migliore dei modi".

LE PRESTAZIONI DI BASIC - "Ha giocato 10 grandi partite, ha segnato per la vittoria contro la Juventus, ha fatto due assist... la dimostrazione che su un croato si può sempre contare. La dimostrazione che su un croato si può sempre contare. C'è anche Nikola Vlasic che sta giocando alla grande... e Luka Sucic e Martin Baturina mostreranno molto, e spero molti altri croati in futuro. Perché il bacino di talenti croati è uno dei migliori al mondo".