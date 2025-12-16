Lazio, Petrucci: "Basic? Potrebbe aver finito l'anno!"

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto in casa Lazio dalla squalifica di Basic, fino al tipo di mercato che si potrà fare a gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione in casa Lazio, tra infortuni, squalifiche e mercato. Il giornalista di Sky Sport ha fatto chiarezza sulla possibile squalifica di Basic e su come la società si potrà muovere nel mercato di gennaio.

MERCATO - "Si andrà verso un mercato a saldo zero, queste sono le sensazioni che rimangono, anche se la certezza ancora non c’è. La buona notizia è che non sarà ancora un mercato bloccato, ma con paletti e limitazioni, dunque un mercato con la calcolatrice alla mano. Provo a prendere il buono da questa situazione, dicendo che la Lazio potrà muoversi per poter fare qualche operazione, meglio sicuramente rispetto all’estate scorsa quando non hai potuto fare nulla in sede di mercato".

ARBITRI - "Sulla situazione arbitrale poco puoi fare se non sottolineare ciò che succede. Nel concreto non puoi fare nulla, si può evidenziare la cosa oppure c’è sempre il silenzio stampa, ma nel concreto non si può fare nulla se non manifestare dissenso".

BASIC - "Io non la chiamo più nemmeno emergenza questa situazione delle assenze, ormai sta diventando una cosa continuativa. Vediamo cosa deciderà il giudice sportivo su Basic, il rischio è quello addirittura di 2-3 giornate di stop per condotta violenta, dipende da quello che avrà scritto l’arbitro nel referto. Ma la sensazione è che Basic abbia terminato il suo 2025".

GERARCHIE - "Le gerarchie non sono cambiate davanti. Noslin sta facendo bene, nell’ultimo mese e mezzo è sempre entrato con il piglio giusto, ma contro la Cremonese hai talmente poca scelta che è difficile pensare all’olandese titolare al posto di Castellanos, più plausibile vedere Noslin a sinistra data la squalifica di Zaccagni".