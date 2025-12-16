Lazio | Flaminia, ci siamo! Il primo volo è vicino - VIDEO

Flaminia prosegue il suo allenamento e a breve potrebbe spiccare il suo primo volo prima di una partita della Lazio: c'è una possibile data

Le partite in casa della Lazio non sono state più le stesse da quando Olympia ha smesso di volare. La maledizione che ha colpito la squadra di Marco Baroni allo Stadio Olimpico, nella seconda parte della scorsa stagione, ha fatto il resto rinviando a questa stagione il ritorno a una tanto agognata vittoria. Ora, però, ogni malumore sembrerebbe destinato a restare nel passato. I risultati negativi, sono già stati spazzati via dall'arrembante Lazio di Sarri, e la delusione dei tifosi per un 'vuoto' pre-partita presto avrà fine.

IL PRIMO VOLO DI FLAMINIA - Nelle scorse settimane, per la precisione a pochi minuti dal fischio della partita tra Lazio e Lecce, la società biancoceleste ha presentato la nuova aquila Flaminia. Da quel giorno, in occasione delle partite in casa, il nuovo simbolo della Lazio si limita a fare un giro di campo per mostrarsi alla sua nuova gente e familiarizzare con quell'ambiente che, presto, avrà il compito di dominare. Sì, presto, perché in occasione della partita tra Lazio e Cremonese l'aquila Flaminia potrebbe fare il suo primo volo ufficiale durante l'inno.

L'ALLENAMENTO CONTINUA - In questi giorni - come si evince dal video che trovate in fondo all'articolo - Flaminia e il suo falconiere, Giacomo Garruto, stanno continuando il loro allenamento. Le immagini la mostrano mentre prende confidenza con lo stadio, con l'area circostante e con il trespolo, dove sarà chiamata a concludere il proprio volo per completare - come faceva Olympia negli anni precedenti - lo stemma della Lazio.

L'obiettivo, non ancora certo ma possibile, è quello di riuscire a farsi trovare pronti per la partita di sabato prossimo, quando alle ore 18.00 la Lazio di Sarri ospiterà la Cremonese. La speranza è che i tifosi, che accorreranno allo Stadio Olimpico, riusciranno a godersi uno spettacolo che manca ormai da quasi un anno e che, soprattutto, i bambini potranno tornare a gustarsi un evento unico, raro ed emozionante.