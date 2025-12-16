Lazio, Cardone: "Lotito anche quando ha ragione passa dalla parte del torto"

Nel consueto appuntamento giornaliero ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sulle dichiarazioni del patron Lotito alla cena di Natale che si è svolta nella serata di ieri all'Eur.

"Atmosfera piacevole ieri alla cena, peccato per le dichiarazioni di Lotito. La comunicazione non è proprio la parte forte della Lazio. Ancora una volta non c’è stata un mano verso i tifosi ma il contrario. Nasdaq? Si suona la campanella per aprire o chiudere le contrattazioni. Una squadra di calcio non si può quotare in Nasdaq perché non è una realtà tecnologica, lo si può fare tramite una collaborazione con un azienda. Dietro c’è Floridi, non credo sia solo un’operazione mediatica ma a livello sostanziale c’è poco. Con il tempo immagino ci potrà essere un ritorno, attualmente si guadagna solo visibilità".

"Spesso Lotito, anche quando ha ragione, riesce a passare nel torto per come si esprime. Non so cosa volesse dire sulla tifoseria. Avrebbe dovuto spiegare anche il motivo del comunicato di qualche settimana fa a favore degli arbitri; per come è stata espressa sembra una smentita della società nei confronti di Sarri. Il senso originale era tentare di arginare l’ondata negativa degli arbitri verso la Lazio. Quella arbitrale è una categoria molto permalosa".

"Come si fa a non pensare a un campionato totalmente falsato. La Roma ieri poteva fare tutto. Oggi sono arrivate due giornate di squalifica per Basic. Marchetti nel suo referto ha scritto ‘condotta violenta’. Ci sono state cose molto più gravi, il pugno di Saelemaekers a Basic. O anche i brutti falli a palla lontana di Mancini già ammonito e i falli di Hermoso diffidato”.

