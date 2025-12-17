Calciomercato Lazio | Occhi su Brescianini: c'è il gradimento di Sarri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda tra le fila dell'Atalanta per rinforzare il centrocampo. Dopo aver già sondato il terreno per Lazar Samardzic, il club biancoceleste ha messo nel mirino anche Marco Brescianini, che nella stagione in corso ha trovato minutaggio ridotto, con Juric prima e con Palladino poi. Se la pista che porta al serbo è difficilmente percorribile a causa del prezzo del cartellino - circa 25 milioni - e della volontà della Dea di trattenerlo, per l'ex Frosinone il discorso è diverso.

La sua valutazione, decisamente più bassa, e il gradimento di Sarri rendono il 25enne un profilo appetibile per la Lazio, che potrebbe assicurarsi un centrocampista dalla grande fisicità e con grande senso del gol. Il giocatore è seguito da Beppe Riso, agente anche di Cataldi e Rovella, che potrebbe, dunque, facilitare un'eventuale operazione.

Brescianini vuole giocare di più e il suo desiderio di trovare maggiore minutaggio potrebbe anche portarlo altrove. Una trattativa non è ancora stata avviata, ma in caso un'eventuale operazione andasse in porto, Sarri otterrebbe una mezzala di spessore, che si contenderebbe il posto con Basic a sinistra.