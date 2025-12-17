Lazio - Cremonese, la vendita dei tagliandi procede: il parziale
Manca poco alla sfida della Lazio con la Cremonese, l'appuntamento all'Olimpico è per sabato 20 dicembre alle 18. Dopo l'eroica vittoria al Tardini, i biancocelesti sperano di fare il bis anche con i grigiorossi anche se le varie assenze renderanno il tutto un po' più complicato. La squadra di Sarri ce la metterà tutta, in palio ci sono punti preziosi, e lo farà anche stavolta col supporto dei propri tifosi.
La vendita dei tagliandi procede e a oggi, riferisce il Corriere dello Sport, sono stati venduti circa 4mila tagliandi che sommati 29.918 abbonati consentono di arrivare momentaneamente a quasi 34mila spettatori. Numeri che possono crescere nelle prossime ore.
