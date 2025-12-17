Calciomercato Lazio | Mandas in uscita: pronto uno scambio col Genoa
RASSEGNA STAMPA - In attesa del verdetto sul mercato, la Lazio inizia a muoversi in vista di gennaio. Con ogni probabilità, i biancocelesti saranno costretti a operare a saldo zero, limite che costringerà la società a cedere pedine per potersi rinforzare.
Tra i giocatori in uscita c'è Christos Mandas, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, scendendo in campo solamente nella sfida di Coppa Italia contro il Milan. Il ritorno di Sarri ha chiuso la porta al greco, a cui è stato sempre preferito un Ivan Provedel tornato a dare garanzie.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una possibile meta per Mandas potrebbe essere il Genoa, che ha proposto uno scambio di prestiti con Leali possibile nuovo vice-Provedel. Il tecnico biancoceleste ha dato il suo benestare all'operazione che, dunque, potrebbe essere chiusa in tempi brevi.