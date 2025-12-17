Lazio, Filippini: “Sarri situazione particolare. Ecco cosa deve fare la squadra”

TUTTOmercatoWEB.com

Antonio Filippini è intervenuto ai microfoni di radio laziale per fare il punto sulla squadra di Sarri e il momento che sta vivendo dopo la vittoria contro il Parma: “Sarri è un grande allenatore, trasmette la sua filosofia. Non ha potuto avere alcuni giocatori per via del mercato, sta facendo un buon campionato. Il suo gioco si sta iniziando a vedere. Ha lavorato psicologicamente, gli allenatori devono prima di tutto trasmettere la mentalità giusta. La situazione è particolare e lui deve motivare al punto giusto tutti i componenti della rosa. Dispiace per l’inizio difficile che oggi la Lazio sta ancora pagando in classifica.

La vittoria contro il Parma a livello caratteriale è stata importante. È chiaro che l’idea di calcio di Sarri passa tanto nella qualità dei calciatori, non nel sacrificio e nello spirito. Lui predilige il giocatore tecnico, intelligente tatticamente.

Io punterei sulle motivazioni personali. Giocare per sé stessi significa migliorare la prestazione, ma non essere egoisti. Significa migliorarsi durante la partita. Quindi punterei molto per raggiungere degli obiettivi per se stessi e così sicuramente aiuta il compagno, la squadra. Il giocatore leale non scade nell’egoismo. Il filo è sottile tra l’essere uomo e calciatore. L’obiettivo di classifica ci deve sempre essere, ma in questa situazione non basta”.