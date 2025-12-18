Lazio, Pellegrini convince: superato Tavares nelle gerarchie

RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini sorpassa Tavares. Dopo l'assenza contro il Bologna per la nascita del figlio, il terzino romano è tornato titolare a sinistra nella battaglia di Parma, risultando tra i migliori in campo. La sua prova attenta e di personalità è stata decisiva per arrivare alla vittoria con due uomini in meno e ha convinto Sarri, che ora vede in lui un titolare.

Le gerarchie della Lazio sulla corsia di sinistra sono state stravolte e a dirlo sono i numeri: Pellegrini, riferisce il Corriere dello Sport, ha fin qui totalizzato 615 minuti stagionali, contro i 533 di Nuno Tavares. Un dato chiaro, che evidenzia come, le prestazioni opache del portoghese e l'affidabilità dell'ex Juve, abbiano portato il tecnico a dare maggiore minutaggio a quest'ultimo.

Contro la Cremones, dunque, la musica dovrebbe essere la stessa. Pellegrini dovrebbe essere confermato titolare a sinistra, mentre Tavares potrebbe al massimo trovare spazio in un ruolo inedito, visto che le numerose assenze dal centrocampo in su, dovute a squalifiche, infortuni e Coppa d'Africa, potrebbero portare Sarri a valutare di schierarlo come esterno offensivo.