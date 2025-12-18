Lazio, la missione americana continua: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La spedizione americana della Lazio non è ancora terminata. Dopo aver suonato la campanella durante la cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, la delegazione biancoceleste resterà a New York fino a sabato, con lo scopo di ottenere ulteriore visibilità a livello internazionale.
Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, proprio in questo senso, già dalla giornata di ieri, il direttore generale Enrico Lotito e il responsabile della comunicazione Emanuele Floridi hanno preso parte a diverse riunioni, per avere una vetrina adatta a scovare nuovi potenziali investitori, partner industriali e fondi specializzati nello sport.
La Lazio, dunque, ragiona in maniera lungimirante e non è un caso che in questo percorso si sia affidata ad advisor del calibro di Deloitte Legal e allo studio internazionale Rosestand, entrambi in mano all'imprenditore italo-americano Salvatore Panella.