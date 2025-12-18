Calciomercato Lazio | Brescianini nel mirino: c'è anche il Cagliari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nell'attesa di ricevere il verdetto sul mercato, la Lazio è alla ricerca di alcune pedine per rinforzare i reparti richiesti da Sarri. Per il centrocampo piacciono Lazar Samardzic e Marco Brescianini dell'Atalanta e,se il primo resta una pista difficilmente percorribile, il secondo sembrerebbe poter proprio fare al caso dei biancocelesti.

L'ex Frosinone è una mezzala dotata di grandi qualità fisiche, gamba e senso del gol, tutte caratteristiche lo rendono un profilo ideale per Sarri. Nella Dea, inoltre, sta vedendo poco il campo e la sua valutazione è sicuramente inferiore quella per Samardzic, tutti elementi che fanno gioco alla Lazio. A rendere la trattativa ancora più percorribile, inoltre, sono i canali preferenziali che la società ha con Beppe Riso, agente che, oltre a Brescianini, segue anche Rovella e Cataldi e che potrebbe, dunque, facilitare un'eventuale operazione.

Secondo il Corriere dello Sport, però, un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal Cagliari, dove il ds Guido Angelozzi, che lo ha avuto ai tempi del Frosinone, sarebbe ben felice di portarlo in Sardegna. Tuttavia, prima di poter imbastire qualsiasi tipo di trattativa, la Lazio dovrà accelerare con le uscite, sempre aspettando il fatidico responso dell'Authority che farà chiarezza sui margini di manovra che il club avrà a gennaio.