Lazio, il titolo decolla in borsa: spunta un possibile asse con Everli

RASSEGNA STAMPA - La visita della Lazio al Nasdaq sta già dando i suoi frutti. Dopo che una delegazione biancoceleste, composta da Enrico Lotito ed Emanuele Floridi, ha preso parte alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni delle borsa di New York, pare che il valore del titolo del club sia decollato, crescendo del 6,14%.

Non è tutto però. La spedizione a stelle e strisce della Lazio non si è ancora conclusa e sembra che all'orizzonte possa esserci un possibile asse con la società Everli. Secondo quanto anticipato da Il Messaggero, infatti, l'obiettivo del club sarebbe quello di quotarsi in sinergia con l'azienda di Salvatore Palella, imprenditore 38enne italo-americano.

Palella, nato ad Acireale ma residente a New York, è anche editore del quotidiano La Sicilia e, soprattutto, amico di Floridi, responsabile della comunicazione biancoceleste. Proprio quest'ultimo è il braccio destro del presidente Lotito e sta portando avanti questa possibile operazione.