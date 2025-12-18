Lazio, nuova trasferta nuovo sold out! Polverizzati i biglietti per Udine
In meno di 24 ore i tifosi biancocelesti hanno terminato tutti i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del Bluenergy Stadium
18.12.2025 12:25 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Altra trasferta, altro sold out del settore ospiti. I tifosi della Lazio come sempre rispondono presente e dopo lo spettacolo mostrato al Tardini di Parma sono pronti a replicare al Bluenergy Stadium di Udine il 27 dicembre alle ore 18.00.
Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, in meno di 24 ore sono stati venduti tutti i 1328 biglietti dedicati al settore ospiti ed è già iniziata la richiesta per i tagliandi nei settori adiacenti.
L'ennesima dimostrazione del calore del tifo biancoceleste, che a nove giorni dall'ultima sfida del 2025 ha dimostrato di non lasciare mai sola la squadra nonostante la stagione difficile.
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.